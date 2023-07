L’instant lecture Place Jeanne d’Arc Saint-Paulien, 10 août 2023, Saint-Paulien.

Saint-Paulien,Haute-Loire

L’instant lecture

Rencontre avec une auteure : Jacqueline Lefort

Sur le parvis de la médiathèque ou à l’intérieur (suivant météo)

Public adulte.

2023-08-10 17:00:00 fin : 2023-08-10 . .

Place Jeanne d’Arc médiathèque Emile Déribier

Saint-Paulien 43350 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



L’instant lecture

Meet the author: Jacqueline Lefort

On the media library forecourt or indoors (weather permitting)

Adult public

Lectura instantánea

Conozca a una autora: Jacqueline Lefort

En la explanada de la mediateca o en el interior (si el tiempo lo permite)

Para adultos

Der Augenblick des Lesens

Treffen mit einer Autorin: Jacqueline Lefort

Auf dem Vorplatz der Mediathek oder drinnen (je nach Wetterlage)

Publikum Erwachsene

Mise à jour le 2023-06-20 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay