Marché de Noël place Jeanne d’Arc Rosières, 10 décembre 2023, Rosières.

Rosières,Haute-Loire

Marché de Noël organisé par le Comité des fêtes de Rosières, à partir de 14h, sous chapiteaux. Artisans locaux, promenade en calèche, participation des deux écoles rosièroises et de la médiathèque..

2023-12-10 14:00:00 fin : 2023-12-10 . .

place Jeanne d’Arc

Rosières 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Christmas market organized by the Comité des fêtes de Rosières, from 2pm, under the big top. Local crafts, horse-drawn carriage rides, participation by the two Rosières schools and the media library.

Mercado de Navidad organizado por el Comité des fêtes de Rosières, a partir de las 14 h, bajo una carpa. Artesanía local, paseos en coche de caballos, participación de las dos escuelas de Rosières y de la mediateca.

Weihnachtsmarkt, organisiert vom Festkomitee von Rosières, ab 14 Uhr, in Zelten. Lokale Kunsthandwerker, Kutschfahrten, Teilnahme der beiden Schulen von Rosières und der Mediathek.

Mise à jour le 2023-11-24 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay