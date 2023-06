Concert de l’école de musique Place Jeanne d’Arc Rosières, 10 juin 2023, Rosières.

Rosières,Haute-Loire

Venez fêter dignement les 40 ans du Conservatoire à Rayonnement Départemental de l’Agglomération du Puy-en-Velay, avec les élèves du site d’enseignement de Vorey Rosières..

2023-06-10 à 11:00:00 ; fin : 2023-06-10 . .

Place Jeanne d’Arc

Rosières 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Come and celebrate the 40th anniversary of the Conservatoire à Rayonnement Départemental de l’Agglomération du Puy-en-Velay, with the students of the Vorey Rosières teaching site.

Venga a celebrar el 40 aniversario del Conservatoire à Rayonnement Départemental de l’Agglomération du Puy-en-Velay, con los alumnos del centro de enseñanza de Vorey Rosières.

Kommen Sie und feiern Sie würdig das 40-jährige Bestehen des Conservatoire à Rayonnement Départemental de l’Agglomération du Puy-en-Velay mit den Schülern des Unterrichtsstandorts Vorey Rosières.

Mise à jour le 2023-05-24 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay