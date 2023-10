Les manèges de Noël Place Jeanne d’Arc / Place du Général de Gaulle / Places comtales Aix-en-Provence, 11 novembre 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

Dans une ambiance de joie et de fête et pour le plus grand bonheur des enfants, quoi de plus magique et merveilleux que de retrouver les manèges de Noël.. Enfants

2023-11-11 fin : 2024-01-07 . .

Place Jeanne d’Arc / Place du Général de Gaulle / Places comtales

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



In an atmosphere of joy and festivity, and to the delight of children, what could be more magical and marvellous than a return to the Christmas merry-go-rounds?

En un ambiente de alegría y fiesta, y para deleite de los niños, ¿qué puede haber más mágico y maravilloso que la vuelta a los tiovivos navideños?

In einer Atmosphäre der Freude und des Festes und zur Freude der Kinder gibt es nichts Magischeres und Wunderbareres als ein Wiedersehen mit den Weihnachtskarussells.

Mise à jour le 2023-10-04 par Office de Tourisme d’Aix en Provence