Bal de la Mer au Crotoy (80) sur le port à 15h30. Du bal, on verra la mer, la Baie de Somme, on dansera avec les phoques et les mouettes !!!Nos musiciens vous attendent avec les cornemuses, la guitare, l’accordéon, la contrebasse, les percussions et les chansons, pour un bal iodé à l’occasion de la Fête Nationale ! Dans le cadre de la programmation estivale de la Ville du Crotoy. Accès libre

source : événement Bal de la Mer publié sur AgendaTrad

Place Jeanne d'Arc, Le Crotoy (80) Place Jeanne d'Arc, 80550 Le Crotoy, France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-14T15:30:00+02:00 – 2023-07-14T19:30:00+02:00

baltrad balfolk