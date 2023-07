[Les Ephémères 2023] – Amphitryon, tu perds ton sang-froid Place Jeanne d’Arc – La Bruffière La Bruffière, 6 juillet 2023, La Bruffière.

[Les Ephémères 2023] – Amphitryon, tu perds ton sang-froid Jeudi 6 juillet, 19h00 Place Jeanne d’Arc – La Bruffière Entrée Libre

Après l’échec cuisant de sa dernière production, un metteur en scène venu du théâtre subventionné décide de sauver… ce qui peut être sauvé. Il va assumer, seul ou presque, la représentation de la pièce Amphitryon écrite par Plaute en -187. Pour cela il va prendre tous les risques : affronter le public du théâtre de rue, repousser les limites de l’art dramatique et porter des postiches bon marché.

Ouverture du lieu : 19h

En cas de tempête ou de déluge, des solutions de repli sont prévues pour chaque spectacle. Elles seront communiquées le matin de la représentation sur le site internet et les réseaux sociaux de Terres de Montaigu

Place Jeanne d’Arc – La Bruffière place Jeanne d’Arc La Bruffière La Bruffière 85530 Vendée Pays de la Loire [{« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 1125, « description »: « Programme de la 3e u00e9dition du festival Les u00c9phu00e9mu00e8res du 6 au 21 juillet 2023 », « html »: «

2023-07-06T19:00:00+02:00 – 2023-07-06T22:00:00+02:00

