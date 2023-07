FOIRE AUX MELONS Place Jeanne d’arc Boulaincourt, 6 août 2023, Boulaincourt.

Boulaincourt,Vosges

Traditionnelle foire aux melons de Boulaincourt.

De nombreux commerçants attendent plusieurs milliers de commerçants comme chaque année. Primeurs, artisans, créateurs, maroquinerie, confection, manège, confiserie… seront au rendez-vous!

Restaurations et Buvettes sur place.

Entrée et parkings gratuit. Tout public

Dimanche 2023-08-06 08:00:00 fin : 2023-08-06 18:00:00. 0 EUR.

Place Jeanne d’arc

Boulaincourt 88500 Vosges Grand Est



Boulaincourt’s traditional melon fair.

As in previous years, several thousand traders are expected to attend. Fresh produce, craftsmen, designers, leather goods, clothing, merry-go-rounds, confectionery… you name it!

Catering and refreshments on site.

Free admission and parking

La tradicional feria del melón de Boulaincourt.

Como cada año, se espera la presencia de varios miles de comerciantes. Productos frescos, artesanos, diseñadores, marroquinería, ropa, tiovivos, dulces… ¡todo estará allí!

Catering y refrescos in situ.

Entrada y aparcamiento gratuitos

Traditioneller Melonenmarkt in Boulaincourt.

Zahlreiche Händler erwarten wie jedes Jahr mehrere tausend Händler. Primeurs, Kunsthandwerker, Designer, Lederwaren, Kleidung, Karussells, Süßwaren… sind alle vertreten!

Restaurationen und Getränke vor Ort.

Eintritt und Parkplätze kostenlos

Mise à jour le 2023-07-15 par OT MIRECOURT