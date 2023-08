L’association « Les vieux volants de Provence » pendant les Journées du patrimoine Place Jeanne d’Arc Aix-en-Provence, 17 septembre 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

L’association des vieux volants de Provence expose une quinzaine de voitures anciennes (1950 – 1970) et participe à une œuvre caritative (Association l’épuisette à Etoiles à Venelles) en faisant payer des tours de voitures..

2023-09-17 fin : 2023-09-17 . EUR.

Place Jeanne d’Arc

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The Association des vieux volants de Provence exhibits some 15 vintage cars (1950 – 1970) and takes part in a charity event (Association l’épuisette à Etoiles in Venelles) by charging for car rides.

La Association des vieux volants de Provence expone una quincena de coches clásicos (1950-1970) y participa en un acto benéfico (Association l’épuisette à Etoiles à Venelles) cobrando por los paseos en coche.

Die Association des vieux volants de Provence stellt etwa 15 Oldtimer (1950 – 1970) aus und beteiligt sich an einem wohltätigen Zweck (Association l’épuisette à Etoiles in Venelles), indem sie Geld für Rundfahrten verlangt.

Mise à jour le 2023-08-17 par Office de Tourisme d’Aix en Provence