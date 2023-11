Lâcher de lanternes Place Jeanne d’Albret Salies-de-Béarn, 9 décembre 2023, Salies-de-Béarn.

Salies-de-Béarn,Pyrénées-Atlantiques

Le lâcher de lanternes revient à Noël grâce au comité des fêtes. Vous pouvez d’ores-et-déjà gagner vos lanternes dans les commerces participants grâce au jeu « Noël enchanté » de l’association Commerces et Artisans Salisiens.

A ne rater sous aucun prétexte !.

2023-12-09 fin : 2023-12-09 . EUR.

Place Jeanne d’Albret

Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The lantern release is back for Christmas, thanks to the Comité des fêtes. You can already win your lanterns in participating shops thanks to the « Enchanted Christmas » game organized by the association Commerces et Artisans Salisiens.

Don’t miss it!

Vuelve la suelta de farolillos en Navidad gracias a la comisión de fiestas. Ya puedes ganar tus farolillos en los comercios participantes gracias al juego « Navidad Encantada » organizado por la Asociación de Oficios Salisienses.

¡No te lo pierdas!

Dank des Festkomitees werden zu Weihnachten wieder Laternen steigen gelassen. Sie können Ihre Laternen bereits jetzt in den teilnehmenden Geschäften gewinnen, dank des Spiels « Noël enchanté » des Vereins Commerces et Artisans Salisiens.

Das sollten Sie auf keinen Fall verpassen!

Mise à jour le 2023-11-20 par OT Béarn des Gaves