LA ROUTE DES CRÈCHES À BOULAY Place Jean XXII Boulay-Moselle, 17 décembre 2023, Boulay-Moselle.

Boulay-Moselle,Moselle

La crèche occupe la place de l’autel de Marie. Les personnages sont en plâtre du milieu du XXème siècle. Elle représente la Nativité, la ville de Bethléem ainsi que Jérusalem. L’église Saint-Etienne abrite aussi un orgue magnifique datant de 1725, fabriqué par Lepicard. Le buffet de l’orgue est classé Monument Historique depuis 1976. L’église abrite également un baptistère qui date du XVIème siècle (1518) et classé Monument Historique.. Tout public

Vendredi 2023-12-17 09:00:00 fin : 2024-01-28 17:00:00. 0 EUR.

Place Jean XXII Église

Boulay-Moselle 57220 Moselle Grand Est



The crib takes the place of Mary?s altar. The figures are mid-20th-century plaster. It depicts the Nativity, the town of Bethlehem and Jerusalem. Saint-Etienne church is also home to a magnificent Lepicard organ dating from 1725. The organ case has been listed as a Monument Historique since 1976. The church is also home to a baptistery dating back to the 16th century (1518) and listed as a Monument Historique.

El catre ocupa el lugar del altar de María. Las figuras son de escayola de mediados del siglo XX. Representa la Natividad, la ciudad de Belén y Jerusalén. La iglesia de Saint-Etienne alberga también un magnífico órgano de 1725, construido por Lepicard. La caja del órgano está declarada Monumento Histórico desde 1976. La iglesia alberga también un baptisterio del siglo XVI (1518), declarado Monumento Histórico.

Die Krippe nimmt den Platz des Marienaltars ein. Die Figuren sind aus Gips aus der Mitte des 20. Jahrhunderts. Jahrhunderts. Sie stellt die Geburt Christi, die Stadt Bethlehem sowie Jerusalem dar. Die Kirche Saint-Etienne beherbergt außerdem eine wunderschöne Orgel aus dem Jahr 1725, die von Lepicard gebaut wurde. Das Gehäuse der Orgel ist seit 1976 als historisches Monument klassifiziert. Die Kirche beherbergt auch ein Baptisterium aus dem 16. Jahrhundert (1518), das als historisches Monument klassifiziert ist.

Mise à jour le 2023-10-19 par OT SAINT AVOLD COEUR DE MOSELLE