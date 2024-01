Ateliers Huiles Essentielles Place Jean Vilar, 49101 Angers, France Pays de la Loire Angers, samedi 17 février 2024.

Ateliers Huiles Essentielles Huiles essentielles : les bases pour bien se repérer Samedi 17 février, 13h30 Place Jean Vilar, 49101 Angers, France Pays de la Loire Pour maintenir cet atelier nous avons besoin de 5 participants minimum, sinon nous devrons le reporter ! Pensez à en parler autour de vous ! :)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-17T13:30:00+01:00 – 2024-02-17T15:30:00+01:00

Fin : 2024-02-17T13:30:00+01:00 – 2024-02-17T15:30:00+01:00

Si pour vous le plus dur à faire, c’est le premier pas : cet atelier est pour vous ! A vocation d’initiation, le but est de vous donner des clés afin de vous permettre d’y voir plus clair dans la jungle des huiles essentielles ! En fonction des dates et des thématiques, venez découvrir le fabuleux potentiel des huiles essentielles (HE). Vous pourrez ainsi apprendre à les utiliser pour votre bien-être, pour votre santé et même en cuisine ! Des rencontres et des échanges qui vous permettront de découvrir l’aromathérapie et qui vous amèneront vers plus d’autonomie !

Place Jean Vilar, 49101 Angers, France Pays de la Loire Place Jean Vilar, 49101 Angers, France Pays de la Loire Angers 49101 Maine-et-Loire Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « 0782068660contact@eco-formation.org »}]