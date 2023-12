Marché hebdomadaire Place Jean Rameau Saint-Martin-de-Seignanx, 27 janvier 2024, Saint-Martin-de-Seignanx.

Saint-Martin-de-Seignanx Landes

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-27 08:00:00

fin : 2024-01-27 13:00:00

Profitez du petit marché au cœur du village de Saint-Martin-de-Seignanx pour goûter les bons produits du terroir : volailles, confitures, fruits et légumes, pâtisseries… Rendez-vous de 8h à 13h tous les samedi matins..

Place Jean Rameau

Saint-Martin-de-Seignanx 40390 Landes Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-21 par OT Seignanx