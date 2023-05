Marché hebdomadaire Place Jean Rameau, 15 juillet 2023, Saint-Martin-de-Seignanx.

Saint-Martin-de-Seignanx,Landes

Profitez du petit marché au cœur du village de Saint-Martin-de-Seignanx pour goûter les bons produits du terroir : volailles, confitures, fruits et légumes, pâtisseries… Rendez-vous de 8h à 13h tous les samedi matins..

Place Jean Rameau

Saint-Martin-de-Seignanx 40390 Landes Nouvelle-Aquitaine



Take advantage of the small market in the heart of the village of Saint-Martin-de-Seignanx to taste good local products: poultry, jams, fruit and vegetables, pastries… Appointment from 8am to 1pm every Saturday morning.

Aproveche el pequeño mercado en el corazón del pueblo de Saint-Martin-de-Seignanx para degustar los buenos productos locales: aves de corral, mermeladas, frutas y verduras, pasteles… Todos los sábados por la mañana de 8 a 13 horas.

Nutzen Sie den kleinen Markt im Herzen des Dorfes Saint-Martin-de-Seignanx, um die guten Produkte der Region zu probieren: Geflügel, Marmeladen, Obst und Gemüse, Backwaren usw. Treffpunkt jeden Samstagvormittag von 8 bis 13 Uhr.

