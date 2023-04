Autrement Place Jean Prévost à Saint-Etienne-du-Rouvray, 12 avril 2023, Saint-Étienne-du-Rouvray.

Autrement Mercredi 12 avril, 15h00 Place Jean Prévost à Saint-Etienne-du-Rouvray Gratuit, sur réservation

Le nouveau spectacle de la compagnie Vice Versa est une création chorégraphique pour trois danseurs. Mixant la danse urbaine hip-hop et contemporaine, Autrement entraîne le public dans l’univers croisé de personnages provenant chacun d’un autre territoire. Au commencement, ils semblent si différents les uns des autres. Mais, petit à petit, ils vont se retrouver dans ce qu’ils ont de commun et cela va libérer chez eux des énergies et des forces nouvelles. Mêlant danse, streetball et performances acrobatiques, les trois personnages vont échanger, s’amuser, danser et créer ensemble dans un nouvel espace de jeu, une histoire intemporelle. Autrement offre de la générosité, du partage, de la liberté, de la joie, de la diversité mais aussi un regard neuf sur le handicap car la danse bouge les codes…

15 h, centre socioculturel Jean-Prévost. Gratuit. Renseignements et réservations au 02.32.95.83.66.

Place Jean Prévost à Saint-Etienne-du-Rouvray Saint-Etienne-du-Rouvray Saint-Étienne-du-Rouvray 76800 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02.32.95.83.66. »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.saintetiennedurouvray.fr/evenement/autrement/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-12T15:00:00+02:00 – 2023-04-12T16:00:00+02:00

