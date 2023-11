Marché de Noël au coeur de la Penne sur Huveaune Place Jean Pellegrin et Place André Cerise La Penne-sur-Huveaune, 1 décembre 2023, La Penne-sur-Huveaune.

La Penne-sur-Huveaune,Bouches-du-Rhône

L’esprit de Noël s’invite à La Penne sur Huveaune pour les petits et les plus grands !

Marché en extérieur, aux senteurs des délices de Noël (Alimentaire, décorations, cadeaux…) et d’autres surprises..

2023-12-01 09:00:00 fin : 2023-12-01 . .

Place Jean Pellegrin et Place André Cerise

La Penne-sur-Huveaune 13821 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The spirit of Christmas comes to La Penne sur Huveaune for young and old alike!

Outdoor market, with the scent of Christmas delights (food, decorations, gifts?) and other surprises.

El espíritu de la Navidad llega a La Penne sur Huveaune para grandes y pequeños

Mercado al aire libre, con olor a delicias navideñas (comida, adornos, regalos…) y otras sorpresas.

Die Weihnachtsstimmung hält Einzug in La Penne sur Huveaune für die Kleinen und die Großen!

Markt im Freien, mit dem Duft von weihnachtlichen Köstlichkeiten (Lebensmittel, Dekorationen, Geschenke?) und anderen Überraschungen.

Mise à jour le 2023-11-02 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile