Calèche du Père Noël Place Jean-Paul Laurens Yport

Yport Calèche du Père Noël Place Jean-Paul Laurens Yport, 24 décembre 2023, Yport. Yport Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-24 10:30:00

fin : 2023-12-24 12:30:00 Moment de partage à Yport et distribution de friandises ! Départ & arrivée place Jean-Paul Laurens..

Place Jean-Paul Laurens

Yport 76111 Seine-Maritime Normandie

