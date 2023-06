Nosztalgia Express – De Marc Lainé – Lecture Place Jean Pagnol Valréas, 28 juillet 2023, Valréas.

Valréas,Vaucluse

Comme Chaque année, le texte lauréat du Prix Godot sera lu lors du Festival des Nuits de l’Enclave..

2023-07-28 à 18:30:00 ; fin : 2023-07-28 19:30:00. .

Place Jean Pagnol

Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur



Like every year, the winning text of the Prix Godot will be read during the Festival des Nuits de l’Enclave.

Como cada año, el texto ganador del Prix Godot se leerá durante el Festival des Nuits de l’Enclave.

Wie jedes Jahr wird der Gewinnertext des Godot-Preises während des Festivals Nuits de l’Enclave vorgelesen.

