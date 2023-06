Musique avec la Pompe Honnête Place Jean Pagnol Valréas, 20 juillet 2023, Valréas.

Valréas,Vaucluse

Venez vous retrouver au village du festival pour profiter d’un moment musical autour d’un verre avec le groupe La Pompe Honnête..

2023-07-20 à 19:00:00 ; fin : 2023-07-20 . .

Place Jean Pagnol Village du Festival – Les Nuits de l’Enclave

Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur



Join us in the festival village for a musical drink with the group La Pompe Honnête.

Acérquese al pueblo del festival para tomar una copa musical con el grupo La Pompe Honnête.

Treffen Sie sich im Festivaldorf und genießen Sie bei einem Getränk einen musikalischen Moment mit der Gruppe La Pompe Honnête.

Mise à jour le 2023-06-02 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes