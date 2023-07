Marché Place Jean Nouguès Bordes, 26 août 2023, Bordes.

Bordes,Pyrénées-Atlantiques

Chaque semaine, aux halles de Bordes, les commerçants et producteurs locaux vous proposent des produits de qualité : légumes, fruits, œufs, produits régionaux, volailles, miel, confiture, fromages, boucher, conserves, plats cuisinés, savons de Marseille, matelas sommiers et oreillers, vins fins, rôtisseur, ventes beignets, coucous tajine, biscuits artisanaux, pochettes faites main..

2023-08-26 fin : 2023-08-26 12:30:00. .

Place Jean Nouguès

Bordes 64510 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Every week, at the Bordes market, local merchants and producers offer you quality products: vegetables, fruits, eggs, regional products, poultry, honey, jam, cheeses, butcher, preserves, ready-made meals, Marseille soaps, mattresses, bed bases and pillows, fine wines, roaster, doughnut sales, tajine couscous, artisanal cookies, hand-made pouches.

Cada semana, en el mercado de Bordes, los comerciantes y productores locales le ofrecen productos de calidad: verduras, frutas, huevos, productos regionales, aves de corral, miel, mermeladas, quesos, carnicerías, conservas, platos preparados, jabones de Marsella, colchones, somieres y almohadas, vinos finos, asadores, rosquillas, coucous, tajine, galletas artesanales, bolsos hechos a mano.

Jede Woche bieten Ihnen die lokalen Händler und Produzenten in den Markthallen von Bordes Qualitätsprodukte an: Gemüse, Obst, Eier, regionale Produkte, Geflügel, Honig, Marmelade, Käse, Metzger, Konserven, Fertiggerichte, Seifen aus Marseille, Matratzen und Kopfkissen, erlesene Weine, Braten, Verkauf von Krapfen, Tajine, handgemachte Kekse, handgefertigte Taschen.

Mise à jour le 2023-07-09 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay