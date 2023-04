Marché de Breuillet Place Jean Noël de Lipkowski Breuillet Catégories d’Évènement: Breuillet

Charente-Maritime

Marché de Breuillet Place Jean Noël de Lipkowski, 1 janvier 2023, Breuillet. Marché alimentaire, produits locaux, activités diverses sur la commune de Breuillet..

2023-01-01 à 07:00:00 ; fin : 2023-12-31 13:00:00. .

Place Jean Noël de Lipkowski

Breuillet 17920 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine



Food market, local products, various activities on the commune of Breuillet. Mercado de alimentos, productos locales, actividades diversas en el municipio de Breuillet. Lebensmittelmarkt, lokale Produkte, verschiedene Aktivitäten in der Gemeinde Breuillet. Mise à jour le 2021-12-28 par Destination Royan Atlantique

