ATELIER LACTO-FERMENTATION Place Jean Moulin Nébian, 5 octobre 2023, Nébian.

Nébian,Hérault

Découvrez cette pratique ancestrale de conservation des légumes qui permet en outre de développer vitamines et probiotiques. Dégustation puis préparation ensemble.

Avec Sidonie Séron. Participation libre et consciente : participation financière est non obligatoire mais bienvenue, selon le désir de chacun, ses moyens et la valeur qu’il donne à ce à quoi il a participé..

2023-10-05 18:00:00 fin : 2023-10-05 19:30:00. .

Place Jean Moulin

Nébian 34800 Hérault Occitanie



Discover this ancestral way of preserving vegetables, which also develops vitamins and probiotics. Tasting and preparation together.

With Sidonie Séron. Free, conscious participation: financial participation is not compulsory but welcome, according to each person?s desire, means and the value they place on what they have participated in.

Descubra esta forma ancestral de conservar las verduras, que además desarrolla vitaminas y probióticos. Degustación y preparación juntos.

Con Sidonie Séron. La participación es libre y consciente: la participación financiera no es obligatoria sino bienvenida, según el deseo de cada uno, sus medios y el valor que dé a lo que ha participado.

Entdecken Sie diese uralte Praxis der Gemüsekonservierung, die zudem Vitamine und Probiotika fördert. Verkostung und anschließend gemeinsame Zubereitung.

Mit Sidonie Séron. Freie und bewusste Teilnahme: Finanzielle Beteiligung ist nicht obligatorisch, aber willkommen, je nach Wunsch des Einzelnen, seinen Mitteln und dem Wert, den er dem beimisst, woran er teilgenommen hat.

Mise à jour le 2023-09-11 par OT DU CLERMONTAIS