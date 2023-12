CONCERT « TOUT POUR LA MUSIQUE » Place Jean Moulin Laurens, 3 février 2024, Laurens.

Laurens Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-03 21:00:00

fin : 2024-02-03

Concert « TOUT POUR LA MUSIQUE » présenté par Maryann et Claude SENDAT à 21h à la Maison du Peuple. Entrée gratuite. Participation au chapeau. Inscription obligatoire..

Place Jean Moulin

Laurens 34480 Hérault Occitanie



2023-12-26