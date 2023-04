Open de Force Athlètique Place Jean Moulin Cavalaire-sur-Mer Office de tourisme de Cavalaire Cavalaire-sur-Mer Catégories d’Évènement: Cavalaire-sur-Mer

2023-05-19 – 2023-05-21

Place Jean Moulin Complexe Henry Gros

Cavalaire-sur-Mer

Var Cavalaire-sur-Mer . Environ 60 athlètes venant de la France entière (+ Belgique + Italie) sur les deux jours.

Qualification championnat de France 2023 OPEN.

La Fédération Française de Force sera présente sur place.

Buvette à l’extérieur. +33 4 94 05 41 28 Place Jean Moulin Complexe Henry Gros Cavalaire-sur-Mer

