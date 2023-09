World Clean up day Place Jean Moulin Bruges Catégories d’Évènement: Bruges

Gironde World Clean up day Place Jean Moulin Bruges, 16 septembre 2023, Bruges. World Clean up day Samedi 16 septembre, 14h00 Place Jean Moulin Entrée libre La journée mondiale du nettoyage de la planète revient le samedi 16 septembre pour une nouvelle édition, organisée par la ville et le collectif d’habitants « Beaux trottoirs Bruges ». Venez nombreux participer à cette action citoyenne et collective de ramassage des déchets, dans la joie et la bonne humeur ! Prévoyez des gants. Seront mis à disposition des sacs poubelles et pinces. Un pot sera offert par la ville à l’issue de ces deux heures de nettoyages citoyens, pour vous remercier de votre participation. Place Jean Moulin place jean moulin 33520 bruges Bruges 33520 Le Tasta Gironde Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

nettoyage environnement

