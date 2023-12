Duathlon de la Glass Valley Team Bike Place Jean Moulin Blangy-sur-Bresle Catégories d’Évènement: Blangy-sur-Bresle

Seine-Maritime Duathlon de la Glass Valley Team Bike Place Jean Moulin Blangy-sur-Bresle, 10 février 2024, Blangy-sur-Bresle. Blangy-sur-Bresle Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-10 11:00:00

fin : 2024-02-10 La Glass Vallée Team Bike organise son premier Duathlon ! PROGRAMME & TARIFS : – Solo à partir de 16 ans :

Départ 14h : 1 tour à pied / 2 tours en VTT / 1 tour à pied / 2 tours en VTT (circuit de 5km) 10€

– Duo à partir de 16 ans :

Départ 14h : 1 tour à pied / 2 tours en VTT / 1 tour à pied / 2 tours en VTT (circuit de 5km) 16€ – Duathlon jeune :

6/10 ans -> Départ 11h : 1 tour à pied / 1 tours en VTT

11/15 ans -> Départ 11h45 : 1 tour à pied / 2 tours en VTT / 1 tour à pied en duo (circuit de 5km) 10€ Deux types d’inscriptions possible Par courrier :

Chèque à l’ordre de la Glass Valley Team Bike accompagné du bulletin d’inscription.

Becquet Rudy 5 Impasse des sources Rieux 76340 En ligne :

ADEORUN Pas d’inscription sur place

Certificat médical pour les non licenciés

Restauration sur place Infos : 06 86 94 16 83 – 02 35 94 17 17.

La Glass Vallée Team Bike organise son premier Duathlon ! PROGRAMME & TARIFS : – Solo à partir de 16 ans :

Départ 14h : 1 tour à pied / 2 tours en VTT / 1 tour à pied / 2 tours en VTT (circuit de 5km) 10€

– Duo à partir de 16 ans :

Départ 14h : 1 tour à pied / 2 tours en VTT / 1 tour à pied / 2 tours en VTT (circuit de 5km) 16€ – Duathlon jeune :

6/10 ans -> Départ 11h : 1 tour à pied / 1 tours en VTT

11/15 ans -> Départ 11h45 : 1 tour à pied / 2 tours en VTT / 1 tour à pied en duo (circuit de 5km) 10€ Deux types d’inscriptions possible Par courrier :

Chèque à l’ordre de la Glass Valley Team Bike accompagné du bulletin d’inscription.

Becquet Rudy 5 Impasse des sources Rieux 76340 En ligne :

ADEORUN Pas d’inscription sur place

Certificat médical pour les non licenciés

Restauration sur place Infos : 06 86 94 16 83 – 02 35 94 17 17

La Glass Vallée Team Bike organise son premier Duathlon ! PROGRAMME & TARIFS : – Solo à partir de 16 ans :

Départ 14h : 1 tour à pied / 2 tours en VTT / 1 tour à pied / 2 tours en VTT (circuit de 5km) 10€

– Duo à partir de 16 ans :

Départ 14h : 1 tour à pied / 2 tours en VTT / 1 tour à pied / 2 tours en VTT (circuit de 5km) 16€ – Duathlon jeune :

6/10 ans -> Départ 11h : 1 tour à pied / 1 tours en VTT

11/15 ans -> Départ 11h45 : 1 tour à pied / 2 tours en VTT / 1 tour à pied en duo (circuit de 5km) 10€ Deux types d’inscriptions possible Par courrier :

Chèque à l’ordre de la Glass Valley Team Bike accompagné du bulletin d’inscription.

Becquet Rudy 5 Impasse des sources Rieux 76340 En ligne :

ADEORUN Pas d’inscription sur place

Certificat médical pour les non licenciés

Restauration sur place Infos : 06 86 94 16 83 – 02 35 94 17 17 .

Place Jean Moulin Stade de la Zone de Loisirs

Blangy-sur-Bresle 76340 Seine-Maritime Normandie

Mise à jour le 2023-12-08 par Office de Tourisme Aumale Blangy-sur-Bresle Détails Catégories d’Évènement: Blangy-sur-Bresle, Seine-Maritime Autres Code postal 76340 Lieu Place Jean Moulin Adresse Place Jean Moulin Stade de la Zone de Loisirs Ville Blangy-sur-Bresle Departement Seine-Maritime Lieu Ville Place Jean Moulin Blangy-sur-Bresle Latitude 49.9237508 Longitude 1.65418101 latitude longitude 49.9237508;1.65418101

Place Jean Moulin Blangy-sur-Bresle Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/blangy-sur-bresle/