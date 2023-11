Téléthon : marche nocturne Place Jean Moulin Beaumontois en Périgord, 8 décembre 2023, Beaumontois en Périgord.

Beaumontois en Périgord,Dordogne

La team du Comité des Fêtes de Beaumont-du-Périgord vous présente le programme du Téléthon 2023. Nous espérons que vous serez nombreux à nous rejoindre pour cette noble cause..

2023-12-08 fin : 2023-12-08 . EUR.

Place Jean Moulin

Beaumontois en Périgord 24440 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



The Beaumont-du-Périgord Comité des Fêtes team presents the Telethon 2023 program. We hope many of you will join us for this noble cause.

El equipo del Comité des Fêtes de Beaumont-du-Périgord presenta el programa del Telemaratón 2023. Esperamos que muchos de ustedes se unan a nosotros en esta noble causa.

Das Team des Festkomitees von Beaumont-du-Périgord stellt Ihnen das Programm für den Telethon 2023 vor. Wir hoffen, dass viele von Ihnen sich mit uns für diese edle Sache einsetzen werden.

Mise à jour le 2023-11-17 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides