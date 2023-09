Octobre rose Place Jean Moulin Beaumontois en Périgord, 15 octobre 2023, Beaumontois en Périgord.

Beaumontois en Périgord,Dordogne

Le comité des fêtes de Beaumont-du-Périgord vous propose une marche à l’occasion d’octobre rose.

Marche (6km) inscription dès 9h et départ à 10h. Prix pour la meilleure tenue rose catégories homme et femme.

Vin chaud et chocolat offert à l’arrivée.

Buvette et stand sur place.

Quelques animations (9h-13h) :

L’Association des Anciens Véhicules du Beaumontois en Périgord s’associe au Comité des Fêtes de Beaumont du Périgord à l’occasion d’Octobre Rose. Ils proposeront des tours de voitures..

2023-10-15 fin : 2023-10-15 13:00:00. EUR.

Place Jean Moulin

Beaumontois en Périgord 24440 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Beaumont-du-Périgord’s Comité des Fêtes is organizing a walk to mark pink October.

Walk (6km) registration from 9am and departure at 10am. Prizes for the best pink outfit in men’s and women’s categories.

Mulled wine and chocolate on arrival.

Refreshments and stand on site.

Some entertainment (9am-1pm):

The Association des Anciens Véhicules du Beaumontois en Périgord is joining forces with the Comité des Fêtes de Beaumont du Périgord to celebrate Pink October. They will be offering car tours.

El comité de fiestas de Beaumont-du-Périgord organiza una marcha con motivo del octubre rosa.

Marcha (6 km), inscripción a partir de las 9h y salida a las 10h. Premios para el mejor atuendo rosa en las categorías masculina y femenina.

Vino caliente y chocolate a la llegada.

Refrescos y stand in situ.

Animación (de 9:00 a 13:00):

La Association des Anciens Véhicules du Beaumontois en Périgord se une al Comité des Fêtes de Beaumont du Périgord para celebrar el Octubre Rosa. Ofrecerán paseos en coche.

Das Festkomitee von Beaumont-du-Périgord bietet Ihnen anlässlich des Rosa Oktobers eine Wanderung an.

Wanderung (6 km) Anmeldung ab 9 Uhr und Start um 10 Uhr. Preis für das beste rosafarbene Outfit Kategorien Männer und Frauen.

Glühwein und Schokolade werden bei der Ankunft angeboten.

Getränke und Stände vor Ort.

Einige Animationen (9h-13h) :

Die Association des Anciens Véhicules du Beaumontois en Périgord schließt sich anlässlich des Rosa Oktobers mit dem Comité des Fêtes de Beaumont du Périgord zusammen. Sie werden Rundfahrten mit ihren Autos anbieten.

Mise à jour le 2023-09-25 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides