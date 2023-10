Festival des enfants Place Jean Moulin Beaumontois en Périgord, 14 octobre 2023, Beaumontois en Périgord.

Beaumontois en Périgord,Dordogne

Une fête pour tous les enfants que nous sommes, organisée par le service Enfance Jeunesse de la Communauté de Communes Bastides Dordogne Périgord . Rendez-vous sur la place de Beaumont-du-Périgord pour une journée d’animations.

Plus d’informations sur le programme..

2023-10-14 fin : 2023-10-14 17:00:00. .

Place Jean Moulin

Beaumontois en Périgord 24440 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



A party for all the children in our lives, organized by the Enfance Jeunesse department of the Communauté de Communes Bastides Dordogne Périgord . See you on the square in Beaumont-du-Périgord for a day of entertainment.

More information on the program.

Una fiesta para todos los niños, organizada por el Departamento de Infancia y Juventud de la Communauté de Communes Bastides Dordogne Périgord. Únase a nosotros en la plaza de Beaumont-du-Périgord para disfrutar de un día de diversión.

Más información sobre el programa.

Ein Fest für alle Kinder, die wir sind, organisiert von der Kinder- und Jugendabteilung der Communauté de Communes Bastides Dordogne Périgord. Wir treffen uns auf dem Platz von Beaumont-du-Périgord zu einem Tag voller Animationen.

Weitere Informationen zum Programm.

Mise à jour le 2023-09-29 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides