Concert : Debralee wells & Mr Tchang Place Jean Moulin Beaumontois en Périgord, 3 juillet 2023, Beaumontois en Périgord.

Beaumontois en Périgord,Dordogne

Venez découvrir le très célèbre marché gourmand de Beaumont-du-Périgord : vous dégusterez nos produits frais du terroir en écoutant de l’excellente musique à partir de 18h30 sur la Place Centrale.

Le concert commencera vers 20h..

2023-07-03 à ; fin : 2023-07-03 . EUR.

Place Jean Moulin

Beaumontois en Périgord 24440 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Come and discover Beaumont-du-Périgord’s famous gourmet market: you’ll be able to taste our fresh local produce while listening to excellent music from 6.30pm on the Place Centrale.

The concert starts at 8pm.

Venga a descubrir el famoso mercado gastronómico de Beaumont-du-Périgord: podrá degustar nuestros productos locales frescos mientras escucha excelente música a partir de las 18:30 en la Place Centrale.

El concierto comenzará hacia las 20:00 h.

Besuchen Sie den sehr berühmten Gourmetmarkt in Beaumont-du-Périgord: Sie werden unsere frischen Produkte aus der Region probieren und dabei ab 18.30 Uhr auf dem Place Centrale ausgezeichnete Musik hören.

Das Konzert beginnt gegen 20 Uhr.

