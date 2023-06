Fête de la Musique Place Jean Monin et Eglise Bourg-de-Péage, 21 juin 2023, Bourg-de-Péage.

Bourg-de-Péage,Drôme

A l’église

15h concert flute et piano par l’école de musique

19h30 concert de chant par « La Croche Choeur »



Place Jean Monin

Dès 19h « Smileys » reprise soul, pop, rock, électro

+ scène ouverte.

2023-06-21 à 15:00:00 ; fin : 2023-06-21 . .

Place Jean Monin et Eglise

Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



At the church

3pm flute and piano concert by the music school

7:30pm singing concert by « La Croche Choeur



Place Jean Monin

From 7pm « Smileys » covers soul, pop, rock, electro

+ open stage

En la iglesia

15.00 h Concierto de flauta y piano de la escuela de música

19.30 h Concierto de canto de « La Croche Choeur



Plaza Jean Monin

A partir de las 19h « Smileys » cover de soul, pop, rock, electro

+ escenario abierto

In der Kirche

15 Uhr Flöten- und Klavierkonzert der Musikschule

19.30 Uhr Gesangskonzert von « La Croche Choeur »



Platz Jean Monin

Ab 19 Uhr « Smileys » Coverversion von Soul, Pop, Rock, Elektro

+ offene Bühne

Mise à jour le 2023-06-03 par Valence Romans Tourisme