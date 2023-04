Bois-Colombes (92) : Atelier vélo et animations Place Jean Mermoz Bois-Colombes Catégories d’Évènement: Bois-Colombes

Bois-Colombes (92) : Atelier vélo et animations Place Jean Mermoz, 15 avril 2023, Bois-Colombes. Bois-Colombes (92) : Atelier vélo et animations Samedi 15 avril, 09h00 Place Jean Mermoz Entrée libre Venez nous trouver à notre stand pendant l’événément Troc & Jardin de Bois-Colombes.

Au programme : Un atelier mécanique pour aider à faire de petites réparations sur votre vélo

pour aider à faire de petites réparations sur votre vélo Apprenez à réparer une creuvaison facilement

facilement Comment bien attacher son vélo avec un antivol

