BioTyfoule – Le salon des vins bio tourangeaux Place Jean Jaurès Tours, 25 novembre 2023, Tours.

Tours,Indre-et-Loire

Biotyfoule est de retour cet automne en plein cœur de la cité tourangelle ! Le GABBTO – Groupement

des agriculteurs biologiques et biodynamiques de Touraine – organise actuellement la 1 3e édition du

salon, en partenariat avec la Ville de Tours et InPACT 37..

Dimanche 2023-11-25 09:30:00 fin : 2023-11-26 19:00:00. EUR.

Place Jean Jaurès

Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Biotyfoule is back this autumn in the heart of the city of Tours! The GABBTO – Groupement

des agriculteurs biologiques et biodynamiques de Touraine – is currently organizing the 1 3rd edition of the

in partnership with the City of Tours and InPACT 37.

¡Biotyfoule vuelve este otoño al corazón de la ciudad de Tours! La GABBTO – Agrupación

des agriculteurs biologiques et biodynamiques de Touraine – organiza actualmente la 1ª 3ª edición de la

en colaboración con el Ayuntamiento de Tours e InPACT 37.

Biotyfoule ist diesen Herbst wieder im Herzen der Stadt Tours! Der GABBTO – Groupement

der biologischen und biodynamischen Landwirte der Touraine – organisiert derzeit die 1 3

messe, in Partnerschaft mit der Stadt Tours und InPACT 37.

