Ouverture des commerces du centre-ville Place Jean Jaurès Tarbes, 31 décembre 2023, Tarbes.

Tarbes,Hautes-Pyrénées

Pour ce dernier dimanche de l’année 2023, vos commerçants tarbais sont heureux de vous accueillir dans les rues animées et illuminées du centre-ville….

2023-12-31 fin : 2023-12-31 . .

Place Jean Jaurès TARBES

Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie



On this last Sunday of 2023, your Tarbes retailers are delighted to welcome you to the lively, illuminated streets of the town center…

En este último domingo de 2023, sus comerciantes de Tarbes están encantados de recibirle en las animadas e iluminadas calles del centro de la ciudad…

An diesem letzten Sonntag des Jahres 2023 freuen sich Ihre Geschäftsleute in Tarbais, Sie in den belebten und beleuchteten Straßen des Stadtzentrums begrüßen zu dürfen…

Mise à jour le 2023-11-10 par OT de Tarbes|CDT65