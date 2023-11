Tarbes en Décembre : Village de Noël & animations Place Jean Jaurès Tarbes, 16 décembre 2023, Tarbes.

Tarbes,Hautes-Pyrénées

En décembre, la ville s’illumine pour offrir un décor féerique qui fera rêver petits et grands. Le centre-ville se transforme en terrain de jeu avec de nombreuses animations autour des fêtes de Noël !

Quel bonheur de retrouver le village de Noël et ses petits chalets de commerçants avec des idées cadeaux originales, des gourmandises, spécialités d’ici et d’ailleurs, des décors 3D, un carrousel et le retour de la patinoire !

Rejoignez-nous et régalez-vous de la joie des fêtes de fin d’année avec :

> LE VILLAGE DE NOËL, ouvert tous les jours de 10h à 20h (sauf horaires exceptionnels)

> LA PATINOIRE ouverte tous les jours de 10h à 20h (sauf horaires exceptionnels)

> LE CARROUSEL ouvert tous les jours de 10h à 19h30 (sauf horaires exceptionnels)

> LA BOÎTE AUX LETTRES DU PÈRE NOËL

Vos enfants pourront déposer leur lettre au Père Noël dans la boîte lumineuse sous le sapin proche du chalet du Père-Noël (du 16 au 20 décembre) ou dans celle à l’entrée de la Halle Brauhauban (du 4 au 20 décembre).

> LA PHOTO-SOUVENIR AVEC LE PÈRE NOËL, dans son chalet du 16 au 24 décembre de 11h à 13h30 et de 14h30 à 19h

> LES DÉAMBULATIONS Céleste – Les Elfes des Glaces : Samedi 30 décembre à 16h30 et 18h

> L’OUVERTURE DES COMMERCES DU CENTRE-VILLE les dimanches 26 novembre + 10, 17, 24 et 31 décembre

> ET BIEN D’AUTRES : Concerts, Balade des Pères-Noël motards, Balades en calèche etc…

Découvrez le programme complet sur le site internet TARBES EN DÉCEMBRE.

In December, the city lights up to create a fairytale setting for young and old alike. The city center is transformed into a playground of Christmas activities!

We’re delighted to welcome you back to the Christmas village, with its small traders’ chalets offering original gift ideas, delicacies, local and international specialities, 3D decorations, a carousel and the return of the ice rink!

Join us and enjoy the joy of the festive season with :

> THE CHRISTMAS VILLAGE, open every day from 10am to 8pm (except special times)

> THE SKATING RINK, open daily from 10am to 8pm (except special opening hours)

> LE CARROUSEL open daily from 10 a.m. to 7.30 p.m. (except during special opening hours)

> SANTA’S LETTER BOX

Your children can leave their letters to Santa Claus in the illuminated box under the tree next to Santa’s chalet (from December 16 to 20) or in the box at the entrance to Halle Brauhauban (from December 4 to 20).

> PHOTO-SOUVENIR WITH Santa, in his chalet from December 16 to 24, 11am to 1:30pm and 2:30pm to 7pm

> LES DÉAMBULATIONS Céleste – Les Elfes des Glaces: Saturday, December 30 at 4.30pm and 6pm

> OPENING OF DOWNTOWN SHOPS on Sundays, November 26 + December 10, 17, 24 and 31

> AND MUCH MORE: Concerts, Motorcycle Santa rides, Horse-drawn carriage rides etc…

Discover the full program on the TARBES IN DECEMBER website

En diciembre, la ciudad se ilumina para crear un escenario de cuento de hadas para grandes y pequeños. El centro de la ciudad se transforma en un patio de recreo de actividades navideñas

Es estupendo volver al pueblo navideño, con sus pequeños chalés de comerciantes que ofrecen ideas originales para regalar, delicatessen, especialidades locales e internacionales, decoraciones en 3D, un tiovivo y el regreso de la pista de hielo

Únase a nosotros y disfrute de la alegría navideña con :

> EL PUEBLO DE NAVIDAD, abierto todos los días de 10:00 a 20:00 (excepto en horarios especiales)

> LA PISTA DE SKATING, abierta todos los días de 10:00 a 20:00 (excepto en horarios especiales)

> LE CARROUSEL, abierto todos los días de 10.00 a 19.30 h (excepto en horarios especiales)

> EL BUZÓN DE PAPÁ NOEL

Sus hijos podrán dejar su carta a Papá Noel en el buzón iluminado situado bajo el árbol, cerca del chalet de Papá Noel (del 16 al 20 de diciembre) o en el buzón situado a la entrada del Halle Brauhauban (del 4 al 20 de diciembre).

> PHOTO-SOUVENIR CON Papá Noel, en su chalet del 16 al 24 de diciembre de 11:00 a 13:30 y de 14:30 a 19:00

> LES DÉAMBULATIONS Céleste – Les Elfes des Glaces: sábado 30 de diciembre a las 16:30 y 18:00 h

> COMERCIOS DEL CENTRO ABIERTOS LOS DOMINGOS 26 de noviembre + 10, 17, 24 y 31 de diciembre

> Y MUCHO MÁS: Conciertos, paseos de Papá Noel en moto, paseos en coche de caballos, etc…

Descubra el programa completo en la página web de TARBES EN DICIEMBRE

Im Dezember erstrahlt die Stadt im Lichterglanz und bietet eine märchenhafte Kulisse, die Groß und Klein zum Träumen bringt. Das Stadtzentrum verwandelt sich in einen Spielplatz mit zahlreichen Veranstaltungen rund um die Weihnachtsfeiertage!

Wie schön, dass es wieder das Weihnachtsdorf mit seinen kleinen Händlerhütten gibt, in denen originelle Geschenkideen, Leckereien, Spezialitäten von hier und anderswo, 3D-Dekorationen, ein Karussell und die Rückkehr der Eislaufbahn angeboten werden!

Begleiten Sie uns und genießen Sie die Vorfreude auf das Weihnachtsfest mit :

> DAS WEIHNACHTSDORF, täglich von 10:00 bis 20:00 Uhr geöffnet (außer zu außergewöhnlichen Zeiten)

> DIE EISBÄHNE täglich von 10.00 bis 20.00 Uhr geöffnet (außer zu außergewöhnlichen Zeiten)

> DAS CARROUSEL täglich von 10:00 bis 19:30 Uhr geöffnet (außer zu außergewöhnlichen Zeiten)

> DER BRIEFKASTEN DES WEIHNACHTSMANNS

Ihre Kinder können ihren Brief an den Weihnachtsmann in den Leuchtkasten unter der Tanne in der Nähe der Hütte des Weihnachtsmanns (vom 16. bis 20. Dezember) oder in den Leuchtkasten am Eingang der Halle Brauhauban (vom 4. bis 20. Dezember) einwerfen.

> DAS ERINNERUNGSFOTO MIT DEM WEIHNACHTSMANN, in seiner Hütte vom 16. bis 24. Dezember von 11 bis 13.30 Uhr und von 14.30 bis 19 Uhr

> DIE ENTFÜHRUNGEN Céleste – Die Eiselfen: Samstag, 30. Dezember, um 16.30 und 18 Uhr

> DIE ÖFFNUNG DER GESCHÄFTE IM STADTZENTRUM an den Sonntagen 26. November + 10, 17, 24 und 31. Dezember

> UND VIELE ANDERE: Konzerte, Motorrad-Weihnachtsmänner, Kutschfahrten usw.

Entdecken Sie das vollständige Programm auf der Website TARBES EN DÉCEMBRE

