Téléthon 2023 : vente des carafes « Tour de France » et « Flamme olympique » Place Jean Jaurès Tarbes, 9 décembre 2023, Tarbes.

Venez agrandir votre collection de carafes de la ville de Tarbes au profit de l’AFM Téléthon !.

2023-12-09 13:00:00 fin : 2023-12-09 18:30:00. .

Place Jean Jaurès TARBES

Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie



Come and add to your collection of carafes from the city of Tarbes to raise money for the AFM Téléthon!

Venga a enriquecer su colección de garrafas de la ciudad de Tarbes a beneficio del Téléthon de la AFM

Erweitern Sie Ihre Sammlung von Karaffen der Stadt Tarbes zugunsten des AFM Telethon!

