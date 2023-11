Ouverture des commerces du centre-ville Place Jean Jaurès Tarbes, 26 novembre 2023, Tarbes.

Tarbes,Hautes-Pyrénées

A l’approche des fêtes de fin d’année, alors que la ville se transforme en terrain de jeu et revêt ses habits de fêtes, vos commerçants tarbais sont heureux de vous accueillir les dimanches pour faciliter vos emplettes dans les rues animées du centre-ville, afin que vous puissiez cocher votre liste de cadeaux pour Noël !.

2023-11-26 fin : 2023-11-26 . .

Place Jean Jaurès TARBES

Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie



As the festive season approaches and the town becomes a playground, your Tarbes retailers are happy to welcome you on Sundays to help you shop in the lively streets of the town center, so you can tick off your Christmas gift list!

Ante la proximidad de las fiestas y con la ciudad convertida en un parque infantil y engalanada con sus atuendos festivos, sus comerciantes de Tarbes estarán encantados de recibirle los domingos para facilitarle sus compras en las animadas calles del centro de la ciudad, ¡para que pueda tachar su lista de regalos navideños!

Wenn die Feiertage näher rücken und die Stadt sich in einen Spielplatz verwandelt und ihr Festtagskleid anzieht, freuen sich Ihre Geschäftsleute in Tarbais, Sie sonntags begrüßen zu dürfen, um Ihnen Ihre Einkäufe in den belebten Straßen der Innenstadt zu erleichtern, damit Sie Ihre Geschenkeliste für Weihnachten abhaken können!

Mise à jour le 2023-11-10 par OT de Tarbes|CDT65