Colloque « La journée du couple » Place Jean Jaurès Tarbes, 14 octobre 2023, Tarbes.

Tarbes,Hautes-Pyrénées

L’association « A nous deux, le couple ! » organise la 3ème édition de son colloque sur le thème « Vie de couple : l’amour ne suffit pas ».

Programme :

> 9h : Ouverture du colloque par Anne-Marie Wolsfelt

> 9h15 : table ronde « Jeunesse et sexualité » : Impact de la pornographie et des réseaux sociaux avec Léa Provost, Philippe Brenot, André Corman, Virginie Gasc (modératrice)

Les médias sociaux et la pornographie ont transformé la sexualité dans toutes ses composantes, de la rencontre aux pratiques sexuelles et à l’intimité. Le jeune se trouve seul devant son écran, sans accompagnement éducatif et sans repères. Comment réagir ?

> 10h45 : Conférence « De la passion amoureuse à l’amour dans la continuité » par Anne-Marie Wolsfelt

La passion amoureuse ne dure pas. La vie de couple est compliquée. L’être humain n’est pas fait pour vivre seul. On veut s’aimer longtemps et rester en couple, oui, mais comment ?

> 14h : Conférence « Le couple, ça s’apprend » par Philippe Brenot

Le couple moderne a moins de 50 ans. Pour la première fois dans l’histoire de l’humanité, un homme et une femme se retrouvent seuls, face à face. Or tout nous distingue sans que nous le sachions : les codes du langage, de la sexualité… marqués par des millénaires d’évolution. D’où les innombrables malentendus.

> 15h15 : Conférence « Comment (ré)apprivoiser son couple après le cancer ? » par Virginie Gasc

Le cancer et ses traitements modifient le quotidien de la personne malade, sa relation avec l’autre. Les répercussions sur la sexualité peuvent être importantes et nécessitent certaines adaptations. Comment affronter ces changements ?

> 16h30 : Conférence « La vérité de l’âge » par André Corman

Il est fort regrettable de porter un regard d’exclusion sur la sexualité de nos aînés ! L’amour peut être au centre des mécanismes de résistance aux handicaps ou au vieillissement, capable à lui seul parfois de faire échec à la maladie..

2023-10-14 fin : 2023-10-14 . EUR.

Place Jean Jaurès TARBES

Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie



The « A nous deux, le couple! » association is organizing the 3rd edition of its symposium on the theme of « Vie de couple : l’amour ne suffit pas ».

Program :

> 9am: Opening by Anne-Marie Wolsfelt

> 9:15am: « Youth and sexuality » round table: Impact of pornography and social networks with Léa Provost, Philippe Brenot, André Corman, Virginie Gasc (moderator)

Social media and pornography have transformed all aspects of sexuality, from encounters to sexual practices and intimacy. Young people find themselves alone in front of their screens, with no educational support and no points of reference. How should we react?

> 10:45am: Lecture « From passionate love to continuous love » by Anne-Marie Wolsfelt

Passion in love doesn’t last. Life as a couple is complicated. Human beings are not made to live alone. We want to love each other for a long time and stay together, yes, but how?

> 2 p.m.: « Learning to be a couple » by Philippe Brenot

The modern couple is less than 50 years old. For the first time in human history, a man and a woman find themselves alone, face to face. And yet, everything distinguishes us without our even knowing it: language codes, sexuality codes? marked by millennia of evolution. Hence the countless misunderstandings.

> 3:15pm: Conference « How to (re)tame your relationship after cancer » by Virginie Gasc

Cancer and its treatments change the patient?s daily life and relationship with others. The repercussions on sexuality can be significant and require certain adaptations. How do you cope with these changes?

> 4:30 pm: Lecture « The truth of age » by André Corman

It’s unfortunate that the sexuality of our elders is viewed in an exclusive way! Love can be at the heart of mechanisms for resisting disability and aging, and can sometimes be enough on its own to overcome illness.

La asociación « A nous deux, le couple! » organiza la 3ª edición de su conferencia sobre el tema « La vida en pareja: el amor no basta ».

Programa :

> 9h: Apertura de la conferencia por Anne-Marie Wolsfelt

> 9.15 h: Mesa redonda « Juventud y sexualidad »: Impacto de la pornografía y las redes sociales con Léa Provost, Philippe Brenot, André Corman, Virginie Gasc (moderadora)

Las redes sociales y la pornografía han transformado todos los aspectos de la sexualidad, desde los encuentros hasta las prácticas sexuales y la intimidad. Los jóvenes se encuentran solos frente a sus pantallas, sin apoyo educativo ni puntos de referencia. ¿Cómo deben reaccionar?

> 10.45 h: Conferencia « Del amor apasionado al amor continuo » por Anne-Marie Wolsfelt

La pasión en el amor no dura. La vida en pareja es complicada. Los seres humanos no estamos hechos para vivir solos. Queremos amarnos durante mucho tiempo y permanecer juntos, sí, pero ¿cómo?

> 14.00 h: « Aprender a ser pareja » por Philippe Brenot

La pareja moderna tiene menos de 50 años. Por primera vez en la historia de la humanidad, un hombre y una mujer se encuentran solos, frente a frente. Y sin embargo, todo nos distingue sin que nos demos cuenta: los códigos del lenguaje, de la sexualidad… marcados por milenios de evolución. De ahí los innumerables malentendidos.

> 15.15 h: « Cómo (re)domar su relación después del cáncer » por Virginie Gasc

El cáncer y su tratamiento modifican la vida cotidiana de los pacientes y su relación con los demás. Las repercusiones en la sexualidad pueden ser importantes y requieren ciertas adaptaciones. ¿Cómo afrontar estos cambios?

> 16.30 h: « La verdad sobre la edad », por André Corman

Es lamentable que la sexualidad de nuestros mayores se vea de forma tan negativa El amor puede estar en el corazón de los mecanismos de resistencia a la discapacidad o al envejecimiento, a veces capaz por sí mismo de superar la enfermedad.

Der Verein « A nous deux, le couple! » organisiert die dritte Ausgabe seines Kolloquiums zum Thema « Leben als Paar: Liebe ist nicht genug ».

Programm :

> 9 Uhr: Eröffnung des Kolloquiums durch Anne-Marie Wolsfelt

> 9.15 Uhr: Podiumsdiskussion « Jugend und Sexualität »: Auswirkungen der Pornografie und der sozialen Netzwerke mit Léa Provost, Philippe Brenot, André Corman, Virginie Gasc (Moderatorin)

Soziale Medien und Pornografie haben die Sexualität in all ihren Komponenten verändert, vom Kennenlernen bis hin zu sexuellen Praktiken und Intimität. Der Jugendliche sitzt allein vor seinem Bildschirm, ohne erzieherische Begleitung und ohne Orientierungspunkte. Wie soll man reagieren?

> 10.45 Uhr: Vortrag « Von der leidenschaftlichen Liebe zur Liebe in der Kontinuität » von Anne-Marie Wolsfelt

Die leidenschaftliche Liebe ist nicht von Dauer. Das Leben in einer Partnerschaft ist kompliziert. Der Mensch ist nicht dafür geschaffen, allein zu leben. Man will sich lange lieben und in einer Beziehung bleiben, ja, aber wie?

> 14 Uhr: Vortrag « Partnerschaft kann man lernen » von Philippe Brenot

Das moderne Paar ist weniger als 50 Jahre alt. Zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit stehen sich ein Mann und eine Frau allein und von Angesicht zu Angesicht gegenüber. Alles unterscheidet uns, ohne dass wir es wissen: die Codes der Sprache, der Sexualität? geprägt von einer jahrtausendelangen Evolution. Daraus ergeben sich unzählige Missverständnisse.

> 15.15 Uhr: Vortrag « Wie man nach einer Krebserkrankung seine Beziehung (wieder) zähmt » von Virginie Gasc

Krebs und seine Behandlungen verändern den Alltag des Kranken und seine Beziehung zu anderen Menschen. Die Auswirkungen auf die Sexualität können erheblich sein und erfordern gewisse Anpassungen. Wie kann man mit diesen Veränderungen umgehen?

> 16.30 Uhr: Vortrag « Die Wahrheit des Alters » von André Corman

Es ist sehr bedauerlich, dass die Sexualität unserer älteren Generation mit einem ausgrenzenden Blick betrachtet wird! Die Liebe kann im Zentrum der Widerstandsmechanismen gegen Behinderungen oder das Altern stehen und manchmal allein in der Lage sein, Krankheiten abzuwehren.

Mise à jour le 2023-10-02 par OT de Tarbes|CDT65