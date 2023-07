Le science tour des Pyrénées Place Jean Jaurès Saint-Gaudens, 10 août 2023, Saint-Gaudens.

Le science tour des Pyrénées Jeudi 10 août, 10h00 Place Jean Jaurès gratuit

Le Science Tour des Pyrénées de passage en Haute-Garonne !

La tournée estivale du Science Tour des Pyrénées est un dispositif pédagogique itinérant monté en partenariat avec C’est Pas Sorcier. Pour la 5ème année consécutive il passe par le département de la Haute-Garonne.

Au programme de ces journées gratuites et ouvertes à toutes et tous : des animations scientifiques, des défis, des expériences, des débats, des expositions autour de l’eau, du changement climatique, du pastoralisme et de la biodiversité.

Objectifs partagés : mettre sur le devant de la scène le patrimoine naturel et l’identité des Pyrénées et échanger avec les habitants, les vacanciers, les professionnels de la montagne sur les richesses et les fragilités de ce patrimoine hors du commun mis à rude épreuve par l’activité humaine.

Le Science Tour des Pyrénées parcourra cet été 6 départements avec 32 étapes au programme. Soutenu par la Région Occitanie, l’Agence de l’eau Adour Garonne, le Commissariat de Massif, la Caisse d’épargne Midi Pyrénées et nos partenaires locaux (la mairie de Soueich et le musée Arts & Figures des Pyrénées Centrales de Saint-Gaudens), l’itinérance se fera sur 4 dates dans le département :

– Le mercredi 9 août à Soueich – 10h-17h en centre village

– Le jeudi 10 août à Saint-Gaudens – 10h-17h place Armand de Pibrac, sur le marché

– Le vendredi 25 août à Saint-Gaudens – 10h-17h place Jean-Jaurès Nationale

– Le samedi 26 août à Calmont – 10h30-17h à la médiathèque

Témoignage de Daniel Rubio Riano, médiateur scientifique du Science Tour :

« Je suis très heureux de participer à créer des espaces d’apprentissage collectifs.

C’est une très belle manière de mettre en avant la richesse et la diversité d’un si bel écosystème.

Le Science Tour c’est notre contribution à la préservation des Pyrénées, par la transmission de connaissances scientifiques avec des animations ludiques.

Cet été on espère sensibiliser des milliers d’habitants et de vacanciers grâce à nos animations ludiques et scientifiques. En plus c’est gratuit et y en a pour tous les goûts ! »

Contact presse :

Marie Huijbregts–m.huijbregts@lespetitsdebrouillards.org – 06 41 13 81 08

Place Jean Jaurès Place Jean Jaurès Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-10T10:00:00+02:00 – 2023-08-10T17:00:00+02:00

Les petits débrouillards