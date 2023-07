Espace Jean Vilar Place Jean Jaurès Revin, 12 juillet 2023, Revin.

Revin,Ardennes

Un travail de démocratisation de la culture a été engagé depuis de nombreuses années visant à permettre à tous, ou en tout cas au plus grand nombre, d’accéder au spectacle vivant. D’une capacité de 388 places, l’auditorium dispose d’un accueil technique professionnel, de 5 loges spacieuses et d’une excellente acoustique. Programmation culturelle de septembre à fin juin..

Place Jean Jaurès

Revin 08500 Ardennes Grand Est



A work of democratization of the culture has been engaged for many years aiming at allowing all, or at least the greatest number, of people to have access to the performing arts. With a capacity of 388 seats, the auditorium has a professional technical reception, 5 spacious boxes and excellent acoustics. Cultural programming from September to the end of June.

La democratización de la cultura está en marcha desde hace muchos años, con el objetivo de que todo el mundo, o al menos el mayor número, tenga acceso a los espectáculos en directo. Con una capacidad de 388 plazas, el auditorio cuenta con una recepción técnica profesional, 5 amplios palcos y una excelente acústica. Programa cultural de septiembre a finales de junio.

Seit vielen Jahren wird an der Demokratisierung der Kultur gearbeitet, die darauf abzielt, allen oder zumindest möglichst vielen Menschen den Zugang zu darstellenden Künsten zu ermöglichen. Das Auditorium mit einer Kapazität von 388 Plätzen verfügt über einen professionellen technischen Empfang, fünf geräumige Logen und eine ausgezeichnete Akustik. Kulturelles Programm von September bis Ende Juni.

