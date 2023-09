Devenir maman, notre combat contre l’endométriose Place Jean-Jaurès Ramonville-Saint-Agne Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Jeudi 9 novembre à 18h30, pl. J.-Jaurès. La mairie de Ramonville, en partenariat avec l'association EndoFrance et le cinéma l'Autan, organise une soirée de sensibilisation à l'endométriose. Programme Inauguration d'un banc peint en jaune.

Prise de parole du Maire de Ramonville puis d’EndoFrance.

Projection du court-métrage « Toi mon endo » de Laetitia Laignel, à 19h.

Apéritif offert par la municipalité, avec exposition et présentation d’ouvrages par EndoFrance. ——————-

Souvent perçue comme un simple mal de ventre, l’endométriose touche 10 % des femmes et est parfois diagnostiquée sept ans après le début de la maladie.

L'endométriose est une maladie qui a longtemps été ignorée. Difficiles à vivre au quotidien, les douleurs ressenties impactent aussi la qualité de vie.

