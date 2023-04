Marché Alimentaire et Produits Manufacturés de Pierre-Bénite Place Jean Jaurès Pierre-Bénite Catégories d’Évènement: Pierre-Bénite

Marché Alimentaire et Produits Manufacturés de Pierre-Bénite Place Jean Jaurès, 1 janvier 2023, Pierre-Bénite. Chaque vendredi après-midi, un marché de producteurs de pays (labellisé par la Chambre d’agriculture du Rhône) s’installe place Jean-Jaurès..

2023-01-01 à 08:00:00 ; fin : 2023-12-31 13:00:00. .

Place Jean Jaurès

Pierre-Bénite 69310 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes



Every Friday afternoon, a country farmers’ market (labelled by the Rhône Chamber of Agriculture) moves to the Place Jean-Jaurès. Todos los viernes por la tarde se instala en la plaza Jean-Jaurès un mercado de productores locales (etiquetados por la Cámara de Agricultura del Ródano). Jeden Freitagnachmittag findet auf dem Place Jean-Jaurès ein Markt mit Erzeugern aus der Region statt (mit dem Gütesiegel der Landwirtschaftskammer des Departements Rhône). Mise à jour le 2018-04-17 par Lyon Tourisme et Congrès / ONLYLYON Tourisme

