JOURNEE MONDIALE DU REFUS DE LA MISERE place Jean Jaurès Pertuis, 17 octobre 2023

Pertuis,Vaucluse

« attendez que la canicule passe »

Théâtre de rue de l’auteur contemporain Mateï Visniec à l’humour incisif et grinçant. Avec deux acteurs impliqués, en contact constant et en interaction intrusive avec le public. C’est ça la rue aussi!.

2023-10-17 17:00:00 fin : 2023-10-17 18:00:00

place Jean Jaurès

Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d'Azur



« attendez que la canicule passe » (wait until the heatwave passes)

Street theater by contemporary author Mateï Visniec, with incisive, gritty humor. With two actors involved, in constant contact and intrusive interaction with the audience. That’s the street too!

« attendez que la canicule passe » (espera a que pase la canícula)

Teatro de calle del dramaturgo contemporáneo Mateï Visniec con un humor incisivo y descarnado. Con dos actores implicados, en constante contacto e interacción intrusiva con el público. ¡Así es la calle también!

« warte, bis die Hitzewelle vorbei ist »

Straßentheater des zeitgenössischen Autors Mateï Visniec mit seinem scharfen und grimmigen Humor. Mit zwei engagierten Schauspielern, die in ständigem Kontakt und aufdringlicher Interaktion mit dem Publikum stehen. Das ist auch die Straße!

