La MJC et ses partenaires préparent cette nouvelle édition de la soirée estivale de Naintré : cinéma de plein air, animations variées… Un moment festif et convivial pour tous les âges !

Rendez-vous vendredi 21 juillet 2023 à la coulée verte (place Jean Jaurès) dès l’après-midi. Restauration et buvette sur place. Lancement de la diffusion du film à 22h22.

