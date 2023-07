Fête de la locomotion Place Jean Jaurès Naintré, 16 juillet 2023, Naintré.

Fête de la locomotion Dimanche 16 juillet, 06h00 Place Jean Jaurès Entrée libre

Bourse d’échanges de pièces auto-moto d’occasion, brocante et exposition de voitures.

Nouveau cette année : balade matinale en voiture avec dégustation d’escargots (4€/pers) et défilé de Pin-up des années 50.

Inscription sur place. (2 € le mètre)

Restauration et buvette sur place.

Place Jean Jaurès Avenue Jean Jaurès 86530 Naintré Naintré 86530 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 07 87 44 90 40 »}, {« type »: « phone », « value »: « 07 80 39 36 26 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-16T06:00:00+02:00 – 2023-07-16T18:00:00+02:00

2023-07-16T06:00:00+02:00 – 2023-07-16T18:00:00+02:00