Fête de la musique Place Jean Jaurès Naintré Naintré Catégories d’Évènement: Naintré

Vienne Fête de la musique Place Jean Jaurès Naintré, 23 juin 2023, Naintré. Fête de la musique Vendredi 23 juin, 19h00 Place Jean Jaurès 20h : Trio Bele Noci

21h : Orchestre Les nuits blanches Buvette tenue par l’association Eight Concept Billard Club

Food truck sur place à partir de 19h.

Stand de maquillage et structure gonflable gratuits. Place Jean Jaurès Avenue Jean Jaurès 86530 Naintré Naintré 86530 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « melanie.martiniere@naintre.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-23T19:00:00+02:00 – 2023-06-23T23:00:00+02:00

2023-06-23T19:00:00+02:00 – 2023-06-23T23:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Naintré, Vienne Autres Lieu Place Jean Jaurès Adresse Avenue Jean Jaurès 86530 Naintré Ville Naintré Departement Vienne Lieu Ville Place Jean Jaurès Naintré

Place Jean Jaurès Naintré Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/naintre/

Fête de la musique Place Jean Jaurès Naintré 2023-06-23 was last modified: by Fête de la musique Place Jean Jaurès Naintré Place Jean Jaurès Naintré 23 juin 2023