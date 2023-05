Vide Grenier Place Jean Jaurés, 11 juin 2023, Naintré.

Vide Grenier Dimanche 11 juin, 08h00 Place Jean Jaurés 2€ le mètre

2 € le mètre

6h/18h exposants

Buvette et restauration sur place avec sandwichs, grillades, chichis, crêpes, …

Place Jean Jaurés Avenue Jean Jaurès, 86530 Naintré Naintré 86530 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « naintrequibouge86@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 72 89 48 69 »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 75 95 96 28 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-11T08:00:00+02:00 – 2023-06-11T18:00:00+02:00

vide grenier Naintré