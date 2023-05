Vide grenier et randonnée Place Jean Jaurès Naintré Catégories d’Évènement: Naintré

Vienne Vide grenier et randonnée Place Jean Jaurès, 30 avril 2023, Naintré. Vide grenier et randonnée Dimanche 30 avril, 08h00 Place Jean Jaurès Vide grenier : 2€ le mètre.

Randonnée et visite de la Chapelle de la Madeleine (4€) Départ entre 8h et 9h.

Buvette et foodtruck sur place. Place Jean Jaurès Avenue Jean Jaurès 86530 Naintré Naintré 86530 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 06 13 67 21 76 »}, {« type »: « email », « value »: « apelstjosephnaintre@hotmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-30T08:00:00+02:00 – 2023-04-30T18:00:00+02:00

