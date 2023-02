Foire aux boudins de Naintré Place Jean Jaurès, 11 mars 2023, Naintré.

Foire aux boudins de Naintré 11 et 12 mars Place Jean Jaurès

Stands, randonnées, concours de dessins

Place Jean Jaurès Avenue Jean Jaurès 86530 Naintré

FOIRE aux BOUDINS

Dimanche 12 MARS / 9h-19h, place Jean Jaurès

La traditionnelle foire aux boudins sera le rendez-vous incontournable de mars avec ses manèges et ses nombreux stands de produits locaux. L’inauguration aura lieu à 10h. Fête forraine dès le samedi après-midi et dimanche. Une bourriche sera mise en place avec des produits des commerçants.

ANIMATIONS :

– RANDONNÉES / 7h30

Rendez-vous devant l’école Joliot Curie, marcheurs et vététistes sont attendus : 2 circuits marche et 3 circuits VTT. Inscription sur place. Clôture des inscriptions à 9h30.

Contact : Vélo Club Naintréen : 06 42 15 36 41 mch.gouedard@gmail.com

– CONCOURS DE DESSINS / 15H

Les enfants de 5-12 ans sont invités à venir déposer leurs dessins* sur le thème de la Foire au bus de la Foire dès 15h. Remise des prix à 16h sur place.

* 2 catégories : 5-8 ans / 9-12 ans

Format A3 maxi / indiquer nom et âge au dos des dessins / 1 dessin par enfant.

– DÉAMBULATIONS DE LA CIE KERVAN

L’après-midi, la Compagnie Kervan viendra déambuler munie d’échasses et d’instruments de musique dans les rues de la Foire.

ORGANISATION :

Déjà 47 bénévoles, si vous souhaitez prêter mains fortes pour compléter l’équipe organisatrice, n’hésitez pas à vous signaler en mairie (05 49 90 03 65).



