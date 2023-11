Corrida de Montluçon Place Jean Jaurès Montluçon, 30 décembre 2023, Montluçon.

Montluçon,Allier

La traditionnelle Corrida de Montluçon revient ! Cette année, une nouveauté entre en piste : la course des garçons de café à 17h. Venez déguisés ou non, la corrida s’adresse à tous, à partir de 4 ans. Inscirption en ligne avant le 28/12..

2023-12-30 fin : 2023-12-30 . .

Place Jean Jaurès

Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



The traditional Corrida de Montluçon is back! A new feature this year: the waiters’ race at 5pm. Come in disguise or not, the Corrida is open to everyone, aged 4 and over. Online registration by 28/12.

¡Vuelve la tradicional Corrida de Montluçon! Este año con una novedad: la carrera de camareros a las 17h. Disfrazado o no, la corrida está abierta a todos, a partir de 4 años. Inscríbase en línea antes del 28/12.

Der traditionelle Corrida de Montluçon kehrt zurück! Dieses Jahr geht eine Neuheit auf die Strecke: das Rennen der Kellner um 17 Uhr. Kommen Sie verkleidet oder unverkleidet, der Stierkampf richtet sich an alle ab 4 Jahren. Online-Anmeldung bis zum 28.12.

Mise à jour le 2023-11-22 par OTI Vallée du Coeur de France