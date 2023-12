Course de Garçon de Café Place Jean Jaurès Montluçon, 30 décembre 2023, Montluçon.

Montluçon Allier

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-30 17:00:00

fin : 2023-12-30

La Corrida de Montluçon sera accompagnée cette année d’une course de garçon de café ! Cette épreuve sportive et conviviale a pour but de rassembler tous les serveurs et serveuses du bassin montluçonnais qui veulent bien participer.

Place Jean Jaurès

Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



